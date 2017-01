Gf, urla e accuse tra Enrica e Flo

Correlati KEVIN "DIPINGE" VALENTINA

LA PAGINA FACEBOOK 12:11 - Anche il feeling tra Floriana ed Enrica è arrivata al capolinea nella Casa del "Grande Fratello 12". Le due (ex) amiche infatti sono le protagoniste di un litigio per una confidenza della sexy astrologa resa pubblica dalla siciliana. Ma forse la sfuriata nasconde qualcosa di più. Anche se le ragazze finora si sono sostenute a vicenda, le rivalità sotterranee cominciano a uscire allo scoperto. - Anche il feeling traedè arrivata al capolinea nella Casa del "". Le due (ex) amiche infatti sono le protagoniste di un litigio per una confidenza dellaresa pubblica dalla. Ma forse la sfuriata nasconde qualcosa di più. Anche se le ragazze finora si sono sostenute a vicenda, lecominciano a uscire allo scoperto.

Floriana infatti si intromette in una discussione tra Giusy ed Enrica. E attacca l'amica del cuore, colpevole di aver rivelato una sua confidenza. La siciliana in realtà sta raccontando all'inquilina il comportamento molto poco umile di una sua conoscente che se la tira e questo non le piace affatto perché "nella vita bisogna essere umili, famosi o non".



E riferisce a Giusy che Floriana le ha detto di essersela tirata molto in un particolare periodo della sua vita. Apriti cielo. La potentina intercetta il discorso e inizia a urlare e ad accusare la siciliana di poca serietà. Ma Enrica si difende e piuttosto condanna l'atteggiamento di chi si sente nella condizione di poter "trattare male le persone solo perché è famoso o bello".



La accusa quindi di essere superficiale. Ma la femme fatale replica agguerrita: "Anche tu te la tiri...". Poi tra le due torna il sereno, la loro amicizia "è talmente bella che non vale la pena rovinarla per argomenti così banali". Ma è solo una pace armata.