"The Voice" record di ascolti per lo show

Partenza col botto per la seconda edizione di "The Voice", che nella prima puntata ha registrato ascolti record. Tante le novità rispetto alla passata stagione. La sorpresa più interessante riguarda il corpo docente, a cui si aggiungono Kelly Clarkson (prima vincitrice di American Idol) e la cantante country Miranda Lambert. Confermati invece i giudici: Christina Aguilera, Blake Shelton, Adam Levine e Cee Lo Green.

La prima puntata della nuova stagione - andata in onda negli Stati Uniti domenica 5 febbraio, dopo la finale del Superbowl - è stata seguita da ben 37,6 milioni di persone. "The voice" ha così stracciato la concorrenza, registrando il miglior risultato non sportivo degli ultimi 6 anni.



A sciogliere il ghiaccio è stata RaeLynn, una ragazza texana che si è cimentata nell'interpretazione di "Hell On Heels" di Miranda Lambert, scegliendo poi Blake come suo mentore. Una delle esibizioni migliori è stata però quella di Jesse Campbell, che ha cantato "A Song For You" di Leon Russell, entrando così nelle grazie di Christina Aguilera, che sarà la sua insegnante per tutto l'anno.