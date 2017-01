Belen sarà la regina del ballo ad "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BELEN BALLA AD "AMICI" 11:45 - E' il momento d'oro di Belen Rodriguez. La bella argentina non solo ha incassato il successo di "Italia's Got Talent" al fianco di Simone Annichiarico ma torna a Sanremo dopo il successo dello scorso anno per passare il testimone a Ivana Mrazova. Ma non è tutto, secondo Il Giornale, Belen farà parte del corpo di ballo del serale di "Amici". - E' il momento d'oro di. La bella argentina non solo ha incassato il successo di "" al fianco dima torna a Sanremo dopo il successo dello scorso anno per passare il testimone a. Ma non è tutto, secondo Il Giornale, Belen farà parte del corpo di ballo del serale di

In effetti lo scorso anno Belen era stata ospite nel talent di Canale 5 e aveva folgorato tutti per la sua simpatia, le doti canore e di ballerina.



Poi l'offerta di far parte a "Italia's Got Talent" e infine il ritorno ad "Amici".



Belen in una intervista a Il Giornale spiega la ragione del successo del programma leader del sabato sera di Canale 5: "Eravamo tutti convinti di non farcela contro un programma così consolidato come Ballando. E invece siamo riusciti pure a superarlo! Ci sono molti ingredienti ma il principale è che Italia’s piace a tutte le generazioni, dai bambini ai nonni. Piace pure a me, che, lo confesso, di solito in tv guardo solo le serie americane su Sky. E poi dietro c’è un grande lavoro: dalla regia al montaggio. I giudici? Fantastici, ognuno a modo suo: Zerbi fa la parte del duro. Maria e Gerry, che restano due mostri sacri della tv, sono più buoni, ogni tanto si fanno prendere dalla commozione, soprattutto per i concorrenti anziani e i bambini".