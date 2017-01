Dr. Feelx da Piero Chiambretti a Bob Marley

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 16:09 - Dr. Feelx - che ha partecipato a Chiambretti Night - rende omaggio al cantante giamaicano con un remix di uno dei brani più amati di Bob Marley: "Redemption song". Il video della canzone - online su Tgcom24 - segna il debutto della modella moldava Olga Borodina. - che ha partecipato a Chiambretti Night - rende omaggio al cantante giamaicano con un remix di uno dei brani più amati di Bob Marley: "Redemption song". Il video della canzone - online su Tgcom24 - segna il debutto della modella moldava Olga Borodina.

Conduttore radiofonico, produttore discografico, personaggio televisivo, dj, cantante e artista poliedrico, Dr. Feelx, alias Felix Rotimi Mike Imevbore nasce a Lagos in Nigeria. Figlio di un ex diplomatico della F.A.O. ha studiato in giro per il mondo laureandosi in “Economia e Commercio”, ma la sua creatività e la sua forte personalità lo hanno portato a intraprendere la carriera di cantante dj con un progetto musicale che è il remake della canzone “Billie Jean” del suo idolo e mito Micheal Jackson, in una versione totalmente rap. Questo primo mix gli apre la strada a tanti altri successi, come “Self Control Rap”, “Party Time”, “Coming Back”e “Relax Your Body”. Il suo primo album “Different Style” esce nel 1989, e contiene 8 canzoni, una delle quali è “What A Wonderful World” di Louis Armstrong in una versione reggae. La sua carriera continua come produttore e nell’nta crea e produce diversi gruppi e artisti come "Gem", "The Ten Commandments" e "Hold Your Hands". La notorietà televisiva arriva grazie al Chiambretti Night.



Sulla scia del successo televisivo e discografico Dr Feelx, nel 2008 nasce la collaborazione con Christian Marchi che porta al lancio del successo internazionale “Love, Sex, American Express”. Dopo questo disco Feelx decide di prodursi autonomamente, scegliendo produttori molto giovani per un progetto che ha come traguardo finale la riedizione del memorabile brano di Bob Marley “Redemption song“.