Michelle dice addio a "Wetten Dass?"

Michelle Hunziker non vuole più condurre "Wetten Dass?", lo show mensile del sabato sera della rete tedesca Zdf, analogo all'italiano "Scommettiamo che". Lo ha annunciato la stessa show girl in un'intervista al bollettino di informazione "Kress", spiegando di non voler continuare a moderare la trasmissione senza la presenza del collega Thomas Gottschalk, attualmente impegnato in uno show pre-serale su una rete concorrente.

"Ho seguito il mio istinto di lasciare 'Wetten dass?' insieme a Thomas - spiega la Hunziker, che considera arrivato "il momento giusto" per dire addio al format -. La nostra comune partecipazione a questa grandiosa trasmissione mi ha fatto enormemente piacere e sono molto grata per questo".



La Hunziker non ha fatto alcun cenno ai suoi programmi futuri alla tv tedesca anche se il direttore della Zdf, Thomas Bellut, sta facendo di tutto per non perderla.