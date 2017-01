De Filippi e il successo di "Italia's Got Talent"

foto Ufficio stampa Correlati LAP DANCE HOT

LE ESIBIZIONI PIU' DIVERTENTI 12:55 - Sabato scorso "Italia's Got Talent" ha abbattuto il muro degli otto milioni di telespettatori, diventando il programma leader del sabato sera. A svelare il segreto del successo è Maria De Filippi che è intervenuta all'Alfonso Signorini Show: "A Got Talent funziona sia il mix tra i giudici, che i concorrenti, dal momento che può partecipare chiunque proponendo qualsiasi cosa: non ci sono vincoli e limiti di genere o d'età, come in altri talent". - Sabato scorsoha abbattuto il muro degli otto milioni di telespettatori, diventando il programma leader del sabato sera. A svelare il segreto del successo èche è intervenuta all': "A Got Talent funziona sia il mix tra i giudici, che i concorrenti, dal momento che può partecipare chiunque proponendo qualsiasi cosa: non ci sono vincoli e limiti di genere o d'età, come in altri talent".

La De Filippi poi aggiunge, come riporta il Blog "L.S.D.C." del giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni Franco Bagnasco: "Non è vero che sono infallibile e che ho fatto solo successi. Gli insuccessi ci sono stati, eccome. Anzi, a volte tendo a ricordarmi soprattutto di quelli".



Le critiche ci sono e spesso arrivano dal critico del Corriere della Sera Aldo Grasso: "Dal professor Grasso mi aspetto qualcosa di questo tenore nei miei confronti, è da sempre così. Mi sono abituata alla critica e la accetto. Detto questo, non sostengo di non leggerlo, anzi. Lo leggo sempre e spesso mi trovo d'accordo con lui. Questo ovviamente accresce la mia frustazione perché se condivido la visione che ha degli altri, mi preoccupo e mi domando: sarò veramente così? Poi ci rifletto fra me e me e vado comunque avanti".



Nel comunicato stampa diramato da Radio Montecarlo, dove va in onda il programma di Signorini, ci sono altre dichiarazioni proposito delle le affermazioni del ministro Cancellieri sugli italiani popolo di mammoni attaccati alle gonne di mamma e papà. Maria De Filippi ha affermato: "Io penso che ci si attacchi alle gonne della mamma e ai pantaloni del papà quando non si può andare da un’altra parte. E’ questa la verità. Nel momento stesso in cui non ti puoi nemmeno permettere l’affitto di un monolocale, è molto dura uscire di casa!".



A te come è andata?" Io a casa di mamma e papà ci stavo bene. Quando si è prospettato di andare a lavorare a Roma, mentre papà era geloso del fatto che partissi e lasciassi casa, mamma, che è una donna molto forte di carattere, mi ha fatto il biglietto del treno e mi ha spedito. A mio fratello, appena si è laureato, mia madre ha detto: 'Ti saluto, vattene, affittati un appartamento'. Però eravamo anche nelle condizioni di potercelo permettere, quindi sono discorsi totalmente diversi. Il 72% delle persone oggi partono dal Meridione e vanno alla ricerca di lavoro. Sono straabituati a farlo e l’hanno sempre fatto. Questo popolo di mammoni io sinceramente non lo vedo".