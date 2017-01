Ricky Martin prof sexy a "Glee"

foto Da video 11:43 - Ricky Martin è la special guest dell'episodio di Glee intitolato "L'insegnante di spagnolo", in onda negli Stati Uniti il 7 febbraio. Il cantante arriva al liceo McKinley nelle vesti di David Martinez, un affascinante professore di spagnolo con la passione per la musica e la danza. Il divo coinvolge gli studenti in una coreografia "muy caliente", sulle note di "I sexy and I know it", tormentone degli LMFAO. è ladell'episodio diintitolato "L'insegnante di spagnolo", in onda negli Stati Uniti il 7 febbraio. Il cantante arriva al liceo McKinley nelle vesti di David Martinez, un affascinante professore di spagnolo con la passione per la musica e la danza. Il divo coinvolge gli studenti in una coreografia "muy caliente", sulle note di "I sexy and I know it", tormentone degli LMFAO.

"Ecco come conoscerò i ragazzi: 'Salve, piacere di conoscervi. Sono sexy e lo so, balliamo!' - ha confessato ridendo il cantante -. La collaborazione con 'Glee' è stato una dei momenti più belli della mia carriera".



"Durante i miei tre anni a Glee, non ho mai visto una guest star arrivare sul set e far sciogliere tutti come ha fatto lui", ha dichiarato Chris Colfer, che nella serie interpreta l'esuberante Kurt Hummel. "Ricky Martin è spettacolare, ballare con lui per me è stato un sogno - gli fa eco Naya Rivera, che nella serie veste i panni della cheerleader Santana Lopez -. E' dotato di 'duende', scoprirete di che cosa si tratta nel corso dell'episodio".