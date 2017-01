Dramma a Beautiful: Steffy in coma

foto Olycom 10:24 - Un tragico incidente sconvolge le vite delle due giovani coppie di Beautiful - Steffy e Liam, Thomas e Hope - protagonisti di una girandola amorosa. A farne le spese sarà Steffy, che rimarrà coinvolta in un grave incidente mentre tenta di impedire al marito Liam di incontrare la sua ex Hope. L'episodio - che arriverà sugli schermi italiani a fine anno - terminerà con la figlia di Ridge in coma, tra la vita e la morte. - Un tragico incidente sconvolge le vite delle due giovani coppie di Beautiful - Steffy e Liam, Thomas e Hope - protagonisti di una girandola amorosa. A farne le spese sarà, che rimarrà coinvolta in unmentre tenta di impedire al maritodi incontrare la sua ex. L'episodio - che arriverà sugli schermi italiani a fine anno - terminerà con la figlia di Ridge in coma, tra la vita e la morte.

Come anticipa "DiPiùTv", tutta la vicenda ha luogo in Messico, durante una romantica vacanza di Liam e Steffy. Nel luogo di villeggiatura, però, la giovane coppia non è sola.



Sono presenti infatti - a insaputa gli uni degli altri - anche Thomas Forrester, fratello di Steffy, e Hope Logan, l'ex fiamma di Liam. Proprio la presenza di quest'ultima sarà la scintilla che scatenerà il brutto incidente.