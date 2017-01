Tapiro d'oro a Ibrahimovic

foto Ufficio Stampa Mediaset 20:01 - Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro all’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, espulso domenica durante la partita contro il Napoli per aver dato uno schiaffo al difensore partenopeo Salvatore Aronica. Al microfono di Staffelli, Ibra ha affermato: "Ho fatto una ca...ta. Succede, succede. Devo imparare quando sbaglio". ha consegnato il Tapiro d'oro all’attaccante del Milan, espulso domenica durante la partita contro il Napoli per aver dato uno schiaffo al difensore partenopeo. Al microfono di Staffelli, Ibra ha affermato: "Ho fatto una ca...ta. Succede, succede. Devo imparare quando sbaglio".

E sulla prova televisiva: “Non servivano le telecamere per quello che ho fatto. Ho sbagliato”. L’attaccante non è preoccupato per le sorti del Milan : “Ho fiducia nella squadra. Farà bene anche senza di me”.



Un’ultima battuta sul collega-amico Antonio Cassano: “Cosa mi ha detto? Si è messo a ridere”.



Il giudice sportivo ha inflitto oggi una squalifica di tre giornate allo svedese che salterà così anche il big match Milan-Juventus del prossimo 25 febbraio.