GF12, il televoto caccia dalla Casa Amedeo

Gaia e Amedeo ai ferri corti, Casa divisa in due

E' stata una settimana intensa dentro la casa tra i litigi di Amedeo con Gaia fino al compleanno di Valentina. La casa dunque sembra divisa in due fazioni. Franco però viene accusato di doppio gioco prima è contro Franco e poi lo invita nella sua cena d'addio e mette il becco nella situazione tra Vito e Sabrina.



Il passato di Valentina tra paure e violenze

Dietro l'apparente durezza di Valentina, c'è fragilità e sensibilità. La storia che ha raccontato durante la settimana è destabilizzante. Insieme alla sorella e alla madre la ragazza ha subito delle violenze da parte del padre molto brutte. Si parla di botte, sangue per terra e scene di terrore fino all'anoressia: "Sono arrivata a pesare 49 kg". Alessia Marcuzzi tiene a specificare che si conosce solo la versione dei fatti di Valentina e chiede alla ragazza come ha fatto a superare un dolore così. "Non ne parlo proprio di quel che mi è successo generalmente - spiega Valentina -, non è un argomento che mi piace". L'ultimo episodio di violenza risale fino a tre anni e mezzo fa.



Il papà di Valentina e la telefonata respinta

L'inquilina viene convocata nel Confessionale dove c'è un telefono, potrebbe esserci il padre in linea. E' da molto che i due non si sentono, in questi ultimi mesi Valentina ha cercato di parlargli, anche spronata dalla madre, ma non c'è mai stata una risposta. "Il confronto con mio padre lo voglio fuori e non qui dentro. E' totalmente inutile", spiega la ragazza. La madre cerca di convincerla ma senza risultati.



Scenate di gelosia di Sabrina per Vito

Panico per un lapsus di Vito quando ha letto uno striscione di un aereo dedicato a lui ed Ilenia. Il ragazzo rivolgendosi a Sabrina l'ha chiamata per sbaglio Ilenia. Da lì discussioni senza fine. "Mi ero accorta del fastidio di Sabrina nei miei confronti e di Vito, del nostro riavvicinamento quando è andato via Rudolf - spiega Ilenia -. Non c'è niente di male se c'è stato un abbraccio tra me e Vito. Io ho invitato Sabrina a parlare con me e non con altri". Vito conferma che c'è solo amicizia con Ilenia.



Il triangolo Chiara-Amedeo-Nathalie si spezza

Amedeo viene convocato nel Confessionale: "C'era una atmosfera migliore senza Chiara". L'inquilino viene a conoscenza che Chiara e Nathalie si confrontano in studio. Nathalie ha sempre definito Chiara una "Sfasciafamiglie". Mentre Chiara l'ha definita una "ragazzina, piccolina" e poi in diretta passa all'attacco: "La confidenza che mi sono presa col tuo fidanzato è quella che mi ha sempre dato. Mi hai accusata sul piano del fisico ma non so se qualcuno te l'ha detto ma esiste un cervello e un carattere". La replica di Nathalie: "Quando ho dichiarato che eri sfasciafamiglie e mi riferivo a un tuo passato quando sei stata con un uomo sposato non è che parlavo del tuo privato perché ormai sei un personaggio pubblico".



Amedeo replica: "Chiara sapeva che ero fidanzato"

"Ho sempre allontanato Chiara spiegandole che ero fidanzato - spiega Amedeo in Confessionale - e lei non ha mai rispettato questa cosa. A Chiara ho sempre fatto un discorso per assurdo che se non fossi stato fidanzato qualcosa sarebbe potuta succedere. Per me era semplice amicizia. Con lei è un discorso chiuso da mesi". Ma Amedeo ribadisce che vuol uscire dalla Casa per parlare con la sua fidanzata ma deve aspettare il responso del televoto.



Lettera commovente di Vito per Sabrina

Sabrina nel Confessionale ascolta la lettera aperta che Vito le ha dedicato qualora fosse eliminata, parole, dolci affettuose e vera testimonianza di amicizia.



Il televoto caccia dalla Casa Amedeo

Alla fine tra Giusy, Amedeo, Valentina, Franco e Sabrina, il televoto manda via dalla Casa Amedeo che già da diverse settimane aveva manifestato la volontà di abbandonare il gioco. Adesso l'inquilino potrà confrontarsi con la fidanzata Nathalie.



Armando, Ilenia, Floriana e Vito sono immuni per tre settimane

Quattro inquilini guadagnano l'immunità per un periodo di tre settimane. Uno viene scelto dalla maggioranza dei coinquilini: Armando. Due dal televoto: Ilenia e Vito. Uno dal Grande Fratello: Floriana.



Nomination tutta al maschile con Fabrizio, Franco e Gaetano.

Andrea Conti