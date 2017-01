Lidia sconfitta da Stefano esce da "Amici"

foto Da video Correlati LA SFIDA DI LIDIA 18:32 - In fondo Lidia se l'aspettava. La cantante dei Verdi appena aveva saputo che sarebbe stata sfidata dal cantautore Stefano Marletta aveva capito come sarebbe andata. E infatti Lidia ha perso contro il cantautore che ha proposto due inediti "Rosso" e "Compromesso". Lidia se ne va a testa alta e l'ultimo saluto è per il "suo" Nunzio che saluta con un dolce bacio. - In fondose l'aspettava. La cantante dei Verdi appena aveva saputo che sarebbe stata sfidata dal cantautoreaveva capito come sarebbe andata. E infatti Lidia ha perso contro il cantautore che ha proposto due inediti "". Lidia se ne va a testa alta e l'ultimo saluto è per il "suo"che saluta con un dolce bacio.

La sfida è stata serrata e con cover come "Ti lascio una canzone" e "Destinazione Paradiso". Gli allievi della scuola nelle preferenze si sono divisi tra Lidia (Marco e Francesca) e Stefano (Valeria mentre Gerardo che è suo amico si astiene).



La decisione di premiare Stefano è stata dettata dal suo stile che - come ha detto il giudice e giornalista Mangiarotti - "segue una strada del pop come Pierdavide Carone" e quindi ha un valore aggiunto rispetto alla seppure brava interprete dei Verdi. I saluti sono difficili così come per Lidia, Carlo Alberto e Marco le danno l'addio affettuosamente contrariati dal verdetto mentre Nunzio va incontro alla sua ragazza con un bacio ricco d'amore.

Andrea Conti