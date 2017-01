Wild, in equilibrio sui canyon

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:35 - Martedì 7 febbraio, in prima serata su Italia Uno, si rinnova l'appuntamento con "Wild - Oltrenatura", il programma più "selvaggio" della tv condotto da Fiammetta Cicogna. Nella quinta puntata un documentario d'eccezione sulla storia dello spericolato Dean Potter, pioniere di sport estremi, nonché unico slackliner al mondo che, camminando su una corda di nylon (slackline) a centinaia di metri dal suolo, attraversa i canyon più spettacolari del Pianeta. - Martedì 7 febbraio, in prima serata su Italia Uno, si rinnova l'appuntamento con "", il programma più "selvaggio" della tv condotto da. Nella quinta puntata un documentario d'eccezione sulla storia dello spericolato, pioniere di sport estremi, nonché unico slackliner al mondo che, camminando su una corda di nylon (slackline) a centinaia di metri dal suolo, attraversa i canyon più spettacolari del Pianeta.

Senza alcuna imbracatura di sicurezza e grazie a concentrazione e determinazione, lo sky walker statunitense si esibisce davanti alla natura incontaminata per superare in solitudine i propri limiti. La vita del funambolo Dean è appesa solo al suo equilibrio...



Intanto, Fiammetta Cicogna si mette ancora a dura prova: questa volta, tutta sola, deve attraversare una grotta carsica orientandosi in angusti cunicoli.



Cosa fare in caso di ferite in alta quota, valanghe e attacchi di orsi grizzly?



Le avventure ai limiti della sopravvivenza continuano con il nuovo inviato Cade Courtley e i suoi insegnamenti in caso di valanga in alta montagna.



Invece, Bear Grylls raggiunge in paracadute il cuore della Sierra Nevada per attraversarla cibandosi di serpenti, e Steve Backshall va a caccia di caimani in Argentina.



Per i "dino–documentari", invece, è la volta dei dinosauri acquatici.



E ancora, le immagini spettacolari e spaventose di un feroce attacco di un alligatore a un uomo durante uno spettacolo, l'invasione di topi in una fattoria australiana, devastanti tornado e un'elefantessa in difficoltà chiede aiuto al branco.



E per finire, spazio ai filmati della Wild chart, questa volta dedicata agli attacchi di tori "imbestialiti", e del Wild quiz, incentrato su un nuovo scontro tra leoni e giraffe.