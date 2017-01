Flavia Vento abbandona l'Isola dei Famosi

- Non c'è due senza tre.si ostina a partecipare ai reality e tutte le volte finisce alla stessa maniera: con il suo. Era già successo nel 2004 a "" e nel 2008 a "". Così è stato anche nella nuova edizione dell'. La showgirl aveva minacciato di lasciare la Playa degli Eroi, ma era stata subito accontentata e spedita a Cayo degli Eletti. Dove, però, non ha resistito.

Flavia si lamenta e se la prende con i nuovi compagni di avventura, colpevoli di avere insabbiato il posto in cui dorme. Ma Guendalina Tavassi ed Eliana Cartella fanno di più, organizzano uno scherzo e le riempiono completamente di sabbia la stuola.Apriti cielo. La Vento si arrabbia, scoppia in lacrime e decide di preparare le valigie. Ma è chiaro a tutti che lo screzio è solo una scusa per lasciare il programma, perché Flavia non riesce proprio a rinunciare alle comodità. Intanto anche Rossano Rubicondi ha deciso di abbandonare l'Isola, mentre Cristiano Malgioglio sta ancora meditando . Tornando alla Vento, dopo l'addio, su Cayo degli Eletti è calato il silenzio, interrotto solo dalle parole del Divino Otelma: "Questa Isola comincia a farsi interessante".