Uma Thurman star della serie tv "Smash"

foto Afp 13:43 - Uma Thurman sarà la special guest di ben cinque episodi nella prima stagione di "Smash", in onda negli Usa dal 6 gennaio (su Mya/Mediaset Premium il 19 febbraio alle 21.15). La serie - prodotta da Steven Spielberg - ruota intorno alle vicende di una compagnia di Broadway, intenta a realizzare un musical sulla vita di Marilyn Monroe. La Thurman vestirà i panni di un'attrice in difficoltà, disposta a tutto pur di accaparrarsi il ruolo di Marilyn.

Per il suo personaggio Uma ha abbandonato il caschetto provocante di "Pulp Fiction" e la tuta attillata di "Kill Bill", optando per un look decisamente più "karmico". Nella serie indosserà infatti una salwar kamiz - il tipico abito indiano femminile - con tanto di ciabattine coordinate. Un ritorno all'infanzia per l'attrice che - grazie al padre Robert Thurman, uno dei massimi esperti mondiali di buddhismo - ha passato parte della sua infanzia proprio in India.



La Thruman in "Smash" reciterà a fianco di altre attrici di talento tra cui Debra Missing (Will & Grace), vincitrice di un Emmy Award, e il premio Oscar Anjelica Huston.