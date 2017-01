Chiara: "Gabrio torna, sono pentita"

foto LaPresse Correlati NON C'E' PIU' PASSIONE 11:06 - "E' vero, è Chiara fa mea culpa dopo la fine della storia con Gabrio e confessa di essere disposta a cambiare. L'ex tronista di Uomini e Donne su "Visto" ammette di "averlo spinto ad allontanarsi perché gelosa, possessiva e paranoica". Ma oltre ad assumersi le sue responsabilità aggiunge: "Lo voglio ancora". - "E' vero, è finita per colpa delle mie bugie ",fa mea culpa dopo ladellacone confessa di essere disposta a cambiare. L'di Uomini e Donne su "" ammette di "averlo spinto ad allontanarsi perché". Ma oltre ad assumersi le sue responsabilità aggiunge: "".

"Sono incapace a staccarmi dalla mia famiglia e da Napoli - racconta Chiara - tutto questo ha minato il nostro rapporto". Non solo. L'ex tronista è consapevole di aver "portato all'esasperazione Gabrio" con il suo comportamento: "Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, il ritorno alla vita normale ci ha costretti a stare divisi, e io sono diventata schiava di mille paranoie, mi domandavo cosa faceva quando non era con me...".



Adesso però lo sente "freddo" quando lo chiama o gli manda sms. Perché da parte sua "non è finita", e anzi spera in un ritorno di fiamma: "Per lui sono disposta a cambiare, il sentimento che provo non si è ancora esaurito...".