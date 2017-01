Lap dance hot a "Italia's Got Talent"

foto Da video Correlati E A "BALLANDO" VIERI FINISCE PER TERRA

GUARDA LA PUNTATA DI "ITALIA'S GOT TALENT" 14:12 - Record di ascolti per la quinta puntata di "Italia's Got Talent" che sfonda il muro di oltre 8 milioni di telespettatori con share del 32%. Tra i talenti che si sono sottoposti al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi un'avvenente russa di 24 anni, Anna K, che si è cimentata con una conturbante lap dance.

Appena entrata in studio Anna è stata accolta calorosamente da Zerbi e dai baci di Scotti. Anna - istruttrice di fitness nella vita - si è presentata e ha raccontato che le sue origini sono russe di un paesino che si trova vicino alla Cina e il Giappone. Scotti ha preso la palla al balzo, scherzando: "Ah sì conosco bene quella zona, le donne sono gentili e ti ospitano nella loro dacia dove c'è o' Pal e fierro", riferendosi al palo della lap dance.



Sulle note del tango "Roxanne" del musical "Moulin Rouge", Anna ha mostrato di saper fare acrobazie difficili in bilico per diversi secondi attorno al palo, mostrando tutto il suo fisico scultoreo. Maria De Filippi ha schiacciato quasi subito il buzzo mentre i due colleghi hanno permesso alla ragazza di terminare il suo numero sexy. La De Filippi ha provocato simpaticamente Rudy e Gerry: "Ma se di sera vi arriva a casa una come Anna, non vi spaventereste?".



I due non solo non si spaventerebbero ma in particolare Scottiha difeso Anna, facendo finta di essere un avvocato: "E' una buona ballerina e un'atleta sopra la media, perché dovremmo penalizzare la sua evidente avvenenza? Perché una ragazza si deve vergognare perché oltre che brava sa di essere pure bella? Giuro che l'ho guardata come se fosse brutta…", ha terminato ridendo. Anna K ha passato il turno con tre sì- Dunque nella serata di sabato 4 febbraio la Rete Ammiraglia Mediaset si aggiudica sia prima che seconda serata. Alle 22.13 "Italia's Got Talent" registra un picco in valori assoluti di 10 milioni di telespettatori, mentre il picco in share lo ottiene in chiusura di puntata alle 24.27 dove vola al 43.57%.

Andrea Conti