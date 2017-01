Quinto appuntamento con "Italia's Got Talent"

foto Da video Correlati LE ESIBIZIONI PIU' BELLE 15:46 - Sabato 4 febbraio alle 21.10 su Canale 5 quinto appuntamento con il divertimento, il talento, le emozioni e l’originalità di "Italia's Got Talent". Presentati dalla coppia di conduttori formata da Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico, i concorrenti si susseguono sul palco a ritmo incalzante esibendosi in numeri inusuali e stupefacenti. - Sabatoalle 21.10 su Canale 5 quinto appuntamento con il divertimento, il talento, le emozioni e l’originalità di "". Presentati dalla coppia di conduttori formata da, i concorrenti si susseguono sul palco a ritmo incalzante esibendosi in numeri inusuali e stupefacenti.

La giuria d’eccezione, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, è chiamata a giudicare i talenti. Se i consensi sono almeno due il performer accede alla fase successiva del programma.



Intanto i provini sono costantemente in corso: per partecipare chiamare il numero 06.3725727 oppure collegarsi al sito ufficiale www.italiasgottalent.it. Il programma è co-prodotto da Fascino P.g.t e Freemantle Media per Mediaset e scritto da Mauro Monaco, Giona Peduzzi, Barbara Cappi, Stefania Rosatto, Walter Corda e Luca Pellegrino. La regia è affidata a Paolo Carcano e Andrea Vicario.