Gf, Kevin si scatena come JLo

LA PAGINA FACEBOOK 12:44 - Nella Casa del "Grande Fratello 12" è arrivato il momento di allentare la tensione. Con Kevin che coinvolge le ragazze in un balletto e scatena la Jennifer Lopez che è in lui. Mentre gli altri continuano ad azzuffarsi tra insulti e ripicche, lui si gode l'avventura con leggerezza. Eccolo quindi "palpare" i lati B delle coinquiline tra uno stacchetto e l'altro, mentre Gaia, Giusy, Floriana, Valentina, Enrica e Sabrina regalano movenze sexy. - Nella Casa del "" è arrivato il momento di allentare la tensione. Conche coinvolge le ragazze in un balletto e scatena lache è in lui. Mentre gli altri continuano ad azzuffarsi tra insulti e ripicche, lui si gode l'avventura con leggerezza. Eccolo quindi "palpare" i lati B delle coinquiline tra uno stacchetto e l'altro, mentreregalano

L'eccentrico inquilino non ha mai fatto mistero della sua passione per la cantante latina, tanto che Alessia Marcuzzi lo aveva messo alla prova: "So della tua passione per JLo, vai in sala prove e esercitati per lo stacchetto, se lo saprai ballare entrerai".



E sulle note di "Dance on The Floor" Kevin aveva stupito e divertito tutti prima di varcare la famosa "porta rossa". Naturalmente la prova è stata superata, e con il suo carattere giocoso ha conquistato tutti.