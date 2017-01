"Rivalità? La lasciamo sul palco"

foto Rolling Stone 10:42 - I giudici di "The Voice" - Christina Aguilera, Blake Shelton , Cee Lo Green e Adam Levine - sorridono e si abbracciano sulla copertina di Rolling Stone, per fugare ogni dubbio circa una loro presunta rivalità. Certo all'interno del talent show - giunto alla seconda edizione - i quattro sono in continua competizione: tutti loro hanno voglia di vincere e qualche volta lo scontro è inevitabile. Ma dietro le quinte il gruppo è più unito che mai. - I giudici di "" -- sorridono e si abbracciano sulla copertina di Rolling Stone, per fugare ogni dubbio circa una loro presunta rivalità. Certo all'interno del talent show - giunto alla seconda edizione - i quattro sono in continua competizione: tutti loro hanno voglia di vincere e qualche volta lo scontro è inevitabile. Ma dietro le quinte il gruppo è più unito che mai.

"Devi essere una ragazza forte per resistere in mezzo agli uomini - ha ammesso Christina Aguilera, l'unica donna del gruppo - Ci possono essere degli scontri sul palco. Combattiamo e lavoriamo molto duramente, per ognuno di noi l'obiettivo è vincere".



Anche per Adam Levine il rapporto con i colleghi, al di fuori della competizione, è di stima. "Ammiro come si veste Cee Lo Green - ha dichiarato Levine - E' incredibile come riesca ad essere cool anche indossando i calzini bianchi sotto i sandali!".