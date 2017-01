Malgioglio offeso infiamma L'Isola dei Famosi

foto Ufficio stampa 09:42 - Isola dei Famosi nel panico. Arianna David è stata eliminata, Rossano Rubicondi si è ritirato forzatamente. In nomination ci sono Alessandro Cecchi Paone, Den Harrow e Valeria Marini. Ma è Cristiano Malgioglio ad accendere il finale, offeso per un epiteto offensivo di Apicella nei suoi confronti: "La signora Simona Ventura non mi avrebbe mai fatto questo" e il nuovo conduttore Nicola Savino cerca di calmarlo, inutilmente. - Isola dei Famosi nel panico.è stata eliminata,si è ritirato forzatamente. In nomination ci sono. Ma èad accendere il finale, offeso per un epiteto offensivo di Apicella nei suoi confronti: "La signora Simona Ventura non mi avrebbe mai fatto questo" e il nuovo conduttorecerca di calmarlo, inutilmente.

"Gli autori hanno sbagliato non sono stato protetto e non mi diverto più voglio andarmene a casa. Non è l'Isola che sognavo". Malgioglio è infuriato e cerca in tutti i modi di far valere le sue ragioni. Nicola Savino imbarazzato e spiazzato dall'uscita all'ultimo minuto dell'eroe dell'Isola cerca di calmarlo in tutti i modi e lo rassicura che è stato difeso in studio e anche da Luxuria. Ma Malgioglio è irremovibile, Savino esausto gli consiglia di pensarci tutta la notte. Al momento di chiudere la trasmissione però interviene la Marini: "Nicola ma chi è in nomination?". E scoppia una risata in studio, Nicola dice: "Hai ragione Valeria..." e i nominati della settimana sono Alessandro Cecchi Paone, Den Harrow e Valeria stessa.



Rubicondi se n'è andato via senza ascoltare gli inviti del conduttore a rimanere e neanche la moglie - in collegamento telefonico da Miami - è riuscito a convincerlo. Flavia Vento con le lacrime agli occhi perché punta dai mosquitoes decide di andar via, salvo poi essere dirottata nell'Isola degli eletti dove certamente la vita è più comoda e decide di rimanere.



Su Twitter Savino poi commenta con ironia la puntata: "Poteva essere più movimentata. Se morivo in diretta".

Andrea Conti