"U&D", Cristian scarica Tara

Cristian incontra Chiara che vorrebbe lasciare il programma e la invita a rimanere: "Tara è sempre in discoteca, Francesca fa servizi fotografici, le uniche 'normali' siete tu e Isabella, ti dico rimani, io non ho ancora scelto". I due si scambiano baci casti e abbracci calorosi. Come colonna sonora per l'esterna Cristian sceglie "A te" di Jovanotti, la stessa canzone che scelse quando fece l'esterna sulla neve con Paola (la ex tronista che lo rifiutò).



Particolari importanti che però non mi piacciono a Tara. Che si innervosisce e attacca il tronista: "Io non vado in discoteca, l'ultima volta sono stata a una festa di laurea". Ma Cristian la accusa di frequentare personaggi del mondo della televisione: "Esci con ex corteggiatrici ed ex del Grande Fratello, evidentemente sei interessata ad apparire".



"Frequento solo Valeria, perché è una mia amica e la sento tutti i giorni, non vedo cosa ci sia di male...", replica lei. La tensione sale, e anche se la "coppia" cerca di risolvere le questioni spinose, i problemi sono ancora tanti. Alla fine Cristian non la sceglie per la prossima esterna e Tara sbuffa: "Non ti preoccupare sono io ad autoescludermi. Sono una grandissima cretina, ho sbagliato tutto. Non ti voglio parlare, non ti voglio sentire, non ti voglio più guardare".