Civello e D'Alessio-Berté via libera a Sanremo

foto Tgcom24 13:03 - Come promesso da Gianni Morandi durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, è arrivato subito il responso sui brani di Chiara Civello e Gigi D'Alessio in coppia con Loredana Berté. La prima sembra l'avesse già cantata Daniele Magro, ex di X Factor, la seconda è finita in Rete ma solo per qualche secondo e poi tolto subito. Via libera dall'organizzazione "dopo attente verifiche".

Dunque i brani "Al posto del mondo" di Chiara Civiello e "Respirare" di Gigi D'Alessio e Loredana Berté restano in gara nella sezioni Artisti della 62esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Lo ha deciso l'Organizzazione del festival - comunica in una nota Rai Uno, "dopo attente verifiche e con il parere dell'Ufficio Legale della Rai".



La decisione si deve al fatto che per entrambi i brano "persiste la configurazione di 'canzone nuova' ai sensi e per gli effetti del regolamento di Sanremo 2012".