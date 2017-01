Ma quali "Amici"! Baci tra Gerardo e Valeria

foto Da video Correlati AMORE E TENEREZZA 12:12 - Puntata movimentata ad "Amici" per l'esame di sbarramento del ballerino dei Gialli, José. Garrison ha definito, dopo la puntata di sabato scorso, il ballerino classico un "pagliaccio" salvo poi scusarsi dicendo che "clown" era in senso positivo. Si discute su balli latini e danza classica. Garrison dice no a José che viene promosso dalla Celentano e Cannito. Lidia in sfida per la quarta volta. Baci appassionati tra Valeria e Gerardo. - Puntata movimentata adper l'esame di sbarramento del ballerino dei Gialli,ha definito, dopo la puntata di sabato scorso, il ballerino classico un "pagliaccio" salvo poi scusarsi dicendo che "clown" era in senso positivo. Si discute su balli latini e danza classica. Garrison dice no a José che viene promosso dalla Celentano e Cannito. Lidia in sfida per la quarta volta. Baci appassionati tra

Nervosismo per Lidia che è di nuovo in sfida in quanto la sua squadra (i Verdi) sono ultimi in classifica per l'ennesima volta. Grazia Di Michele presenta alla cantante il suo sfidante esterno Stefano Marletta. Lo stupore da parte di Lidia è evidente e anche la sua rabbia esplode perché sono in molti a temere Stefano, che peraltro è un cantautore. Lidia chiede subito che a scegliere il kit per la sfida sia almeno il suo insegnante Rudy Zerbi.



Intanto dopo Nunzio e Lidia, "Amici" svela un'altra coppia dentro la scuola. Quella formata da Gerdardo e Valeria. I due si scambiano effusioni e baci perché felici dal momento che il cantante dei Blu ha superato la sfida esterna.

Andrea Conti