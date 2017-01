Gf, Gaetano fa pressing su Valentina

Correlati VALE, FESTA PER I 23 ANNI

INVESTIGANDO...

TUTTO SUL GF12

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO

LA PAGINA FACEBOOK 09:09 - Al "Grande Fratello 12" sta sbocciando una nuova love story. Gaetano, infatti, è sempre più "curioso" di conoscere la sexy Valentina. Che per ora parla solo di una "forte amicizia", ma confessa all'amica Floriana di sentirsi protetta dal barese. "Basta uno sguardo e ci capiamo. Nessuno mi è vicino come lui!", ammette la ragazza. Insomma, un bel punto di riferimento. Se son rose... - Al "" sta sbocciando una nuova love story., infatti, è sempre più "curioso" di conoscere la. Che per ora parla solo di una "", ma confessa all'amicadi sentirsidal. "Basta uno sguardo e ci capiamo. Nessuno mi è vicino come lui!", ammette la ragazza. Insomma, un bel punto di riferimento. Se son rose...

Dal canto suo Gaetano prova a indagare sui sentimenti della bella coinquilina. E chiede aiuto ad Armando, che fa subito da tramite. Valentina sorride e sostiene di ritenerlo "un amico sincero ed affettuoso, ma niente di più, c'è una forte amicizia, amore è una parola grossa".



Così l'architetto siciliano ribatte che il suo non è altro che il classico "mi avrai non mi avrai". La ragazza taglia corto: "Se son rose fioriranno. Io ho dovuto sopportare anche che lui faceva lo scemo in Casa". E Armando conclude invitando i "piccioncini" a chiarirsi da soli. Poi Valentina ne parla con Floriana, le racconta che il barese le dispensa tanti consigli e gli è vicino nei momenti più difficili. Riusciranno a dichiararsi prima di lunedì, visto che Valentina è nomination e potrebbe abbandonare la Casa?