Laura Freddi è tornata: "Adesso canto"

foto LaPresse Correlati LA SHOWGIRL IERI E OGGI 17:40 - Alla tv ha preferito la radio e a breve uscirà il suo primo disco e un calendario. E' un gradito ritorno quello di Laura Freddi, ex lolita di "Non è la Rai", poi velina di "Striscia la Notizia" e presentatrice di "Buona Domenica". La showgirl manca da tantissimo tempo dal piccolo schermo, ma quasi non ne sente la mancanza. A "DiTutto" racconta di essere di nuovo innamorata e il desiderio di diventare mamma.

"La nuova Laura è una donna più matura - racconta - e riflessiva, più forte e più simpatica. Ho dovuto fare delle scelte difficili, ho dovuto spesso cambiare il percorso della mia vita, ma a volte fa bene. Sono rinata con una testa diversa e tante esperienze, a volte negative, altre positive". A febbraio uscirà un disco con cinque canzoni inedite "autobiografiche, che mi raccontano".



E si è fatta anche immortalare per un calendario benefico. Dei colleghi che in questi anni l'hanno affiancata, Laura ha un bellissimo ricordo: "Da Amadeus a Bonolis, tutti mi hanno permesso di crescere". Già Paolo Bonolis, "un grande amore": "Ma ormai appartiene alla preistoria, è stata una delle persone più importanti della mia vita, anche se allora avevo solo 19 anni...".



Dopo un matrimonio fallito, la showgirl è di nuovo innamorata: "Ma mi fermo qui". E vorrebbe diventare mamma: "Sono alla soglia dei quaranta anni, è l'ora di pensare a un figlio, ma ci vuole una base solida in amore...".