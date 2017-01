"Bones", nuove storie e amori folli

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:46 - Giovedì 2 febbraio su Retequattro, in prima serata in prima visione torna la sesta stagione di "Bones", la serie più amata dagli italiani (secondo il sondaggio di Tv Sorrisi e Canzoni del maggio 2010, in occasione del Telefilm Festival). Proseguono le avventure di David Boreanaz ed Emily Deschanel che, tra cadaveri in decomposizione e indagini sofisticatissime, saranno travolti da un feeling crescente. - Giovedì 2 febbraio su Retequattro, in prima serata in prima visione torna la sesta stagione dila serie più amata dagli italiani (secondo il sondaggio di Tv Sorrisi e Canzoni del maggio 2010, in occasione del Telefilm Festival). Proseguono le avventure di David Boreanaz ed Emily Deschanel che, tra cadaveri in decomposizione e indagini sofisticatissime, saranno travolti da un feeling crescente.

Ryan O'Neal e Antonio Sabato jr. sono tra le guest-stars del nuovo ciclo di "Bones". La serie è ispirata alle avventure dell'omonimo personaggio letterario protagonista dei romanzi dell'antropologa forense Kathy Reichs. La Reichs è tra le produttrici della serie, per la quale svolge anche l'importante ruolo di consulente.



In quanto membro del Dmot (Disaster Mortuary Operational Teams), uno speciale organismo chiamato ad esaminare le risultanze di eventi catastrofici, la scrittrice e antropologa forense ha collaborato anche alle indagini sull'attentato alle Torri Gemelle di New York.