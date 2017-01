"U&D", Teresanna torna da Francesco

foto Da video Correlati "IO ME NE ANDREI"

Tra le due litiganti la terza gode? Mentre Alessia ed Emiliana si scannano per Francesco, a sorpresa a "Uomini e Donne" fa il suo ingresso trionfale Teresanna. Da poco l'ex tronista, che ha preferito Antonio a Francesco, è tornata single. Adesso che i ruoli si sono invertiti, la prorompente napoletana si rimette in gioco: "Io sono qui". Poi i due ballano, si stringono e si coccolano. E in un attimo torna tutto come un anno fa.

Maria De Filippi fa partire un rvm in bianco e nero. Un video che mostra la scelta di Teresanna, ovvero il rifiuto all'ex corteggiatore ora tronista: "Vivo qualcosa che mi dà dolore, anch'io mi sono legata a te, è stato bellissimo però non trovo questa grande voglia di stare con te". Ma lui replicava: "Hai fatto una scelta di testa e non con il cuore, hai giocato benissimo. Tra te e Antonio io non ho visto niente".



Poi Teresanna chiarisce la sua posizione: "Non mi pento di quello che ho fatto - dice Teresanna - ho solo un ripensamento, ci sono stati dei segnali che ho avvertito, io adesso sto rischiando, non entro con la certezza di qualcosa. Se lui mi crede io sono qui". Francesco mette l'orgoglio da parte: "Sto tremando".



Poi i due ballano stretti stretti. Si sussurrano dolci parole agli orecchi, si scambiano gesti affettuosi. Finito il lento Emiliana lascia lo studio, Alessia lo attacca: "Smettila di prenderci in giro, adesso mi dici cosa vuoi fare anche se tu hai già scelto". Ma il bel tronista non rinuncia alla sua vecchia fiamma: "Io le credo, è sincera, quando ho saputo che si era lasciata con Antonio ho sperato che scendesse quelle scale, non lo nego, l'ho pensata spesso in questi mesi...".