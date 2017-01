Gf, sale la tensione nella Casa: ormai è guerra

Correlati MARTINA E LA SCHIUMA...

10:41 - Sale la tensione nella Casa del "Grande Fratello 12". Dopo la puntata di fuoco in cui Ilenia ha attaccato Floriana, lo scontro diventa sempre più duro e le due non si rivolgono più la parola. Chi invece si parla, ma solo per scambiarsi gli insulti, sono Gaia ed Amedeo. La prorompente romana non si lascia scivolare le provocazioni del modello napoletano e perde il controllo trasformandosi in una furia: "Sei falso e subdolo". Ormai è una guerra.

Ilenia, che ormai non sopporta più la presenza della sexy astrologa, si sfoga con Kevin: "Io non la riesco neanche a guardare, mi dà proprio l'urto di nervi. La vivo così... Io non riesco ad arrabbiarmi così per cose che riguardano altre persone. Lei prende in giro prima di tutto se stessa e poi gli altri. Mi dà fastidio esserci cascata in quel periodo, non la reggo proprio. Mi sento meglio però perché mi sono liberata, non è che lei marcia sopra le debolezze di Rudolf, lei marcia sopra le debolezze di tutti. Ma chi si crede di essere? Ha due criceti ubriachi dentro al cervello che glie girano al contrario. A me pare del tutto costruita, dal primo giorno fino all'ultimo. La valutazione che ho di Floriana è pari a zero, non mi deve più rivolgere parola".



Dall'altra parte della Casa, invece, sale la tensione tra Amedeo e Gaia. La romana perde la pazienza e risponde per le righe al napoletano che ironizza sull'uscita di Chiara: "Non sei capace di comportarti da uomo, non sai esprimere un solo concetto, hai bisogno sempre del sostegno di qualcuno. Sei il più falso e subdolo della casa. Ti lamenti e dici di voler uscire ma le tue sono solo strategie per vincere, al costo di calpestare amici e nemici". E mentre Amedeo le ricorda che i suoi modi "sono poco femminili", gli altri inquilini intervengono per sedare la rissa e portano Gaia in giardino, poi le preparano una camomilla.



Quando la situazione è più tranquilla, Floriana torna a parlare del napoletano e lo critica senza mezzi termini: "E' apatico, non ha voglia di divertirsi, è oggettivamente così qui dentro. Non ha uno stile nel parlare, non ha personalità, non ha le palle di dire le cose in faccia. Ha sempre fatto il voltagabbana".