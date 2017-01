Sanremo, Celentano devolve il cachet ai poveri

foto Ufficio stampa 18:01 - Presentato a Sanremo il nuovo Festival (14-18 febbraio). "Il nostro Tevez l'abbiamo ingaggiato: Celentano", così il direttore di Rai1 Mauro Mazza. Il Molleggiato devolverà l'intero cachet ai poveri e ad Emergency. Gli ospiti saranno: Luca e Paolo, Belen, Canalis, il dj Martin Solveig, Federica Pellegrini, Prandelli, Capello, David Garrett, Siani, Ferilli, Cucciari e Cranberries. Allo studio ancora i "casi" dei brani di Civello e D'Alessio. - Presentato a Sanremo il nuovo Festival (14-18 febbraio). "Il nostro Tevez l'abbiamo ingaggiato:", così il direttore di Rai1 Mauro Mazza. Il Molleggiato devolveràe ad. Gli ospiti saranno:. Allo studio ancora i "casi" dei brani di

Il direttore artistico del Festival Gianmarco Mazzi ha letto una lettera - di comune accordo con Celentano - in cui si spiega dove andranno i soldi del suo cachet: "Ad oggi nessuno sa quante serate farà. Per una serata sono previsti 350mila euro, per due 700mila euro, tre/quattro o tutte e cinque le serate il compenso ammonta a 750mila euro. Sette sindaci sono stati contattati da Celentano. Fanno parte di tutte le aree politiche e li considera perché non stanno nel "Palazzo" ma a contatto con la gente. Sono i primi cittadini di Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. Il Molleggiato ha chiesto loro di segnalargli i nomi di famiglie in condizioni di assoluta povertà. Nel caso di 350mila euro 100mila andranno ad un ospedale di Emergency che non è in Italia, 250mila euro andranno a tredici famiglie. Nel caso di 700mila: 200mila euro a due ospedali di Emergency e 500mila euro destinati a 200 famiglie. Per i 50mila euro in più aumentano a 27 il numero di famiglie aiutate. Quando Adriano arriverà a Sanremo consegnerà al notaio del Festival la busta chiusa e sigillata con i nomi delle famiglie bisognose. La consegna del denaro ai Sindaci avverrà in forma privata alla presenza di Claudia Mori o in presenza di persone di fiducia di Adriano. Le tasse solo molto salate su questi compensi. Il pagamento di tutte queste tasse che lo Stato italiano prevede sulla beneficenza se ne farà carico interamente Celentano così come tutte le spese che lo stesso artista coprirà per il soggiorno a Sanremo".



TUTTE LE SERATE E OSPITI DALLA PELLEGRINI AI CRANBERRIES

"Siamo fiduciosi stiamo lavorando molto uniti con Rocco e Gianni e seguiamo lo stile degli scorsi anni, - ha dichiarato il direttore artistico Gianmarco Mazzi - stare compatti e lavorare insieme e creare quella familiarità che sul palco ha dato negli anni passati dei buoni risultati artistici. Luca e Paolo aprono la prima serata assieme al cast della conduzione con Gianni Morandi, Ivana Mrazova e Rocco Papaleo. Aprono la seconda serata Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. Una serata pensata per il pubblico giovane, molto giovane con la presenza del dj Martin Solveig. Terza serata importantissima dove sarà presente la star femminile dello sport: Federica Pellegrini. Ma ci saranno anche il ct della Nazionale Italiana Cesare Prandelli e il ct della Nazionale inglese Fabio Capello. La quarta serata apriremo con le coreografie di Daniel Ezralow e David Garrett che suonerà con il violino Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Su questa musica ballerà la danzatrice e pittrice senza arti Simona Aztori, gli attori Alessandro Siani e Sabrina Ferilli. La serata finale sarà con Geppi Cucciari e i Cranberries. Altri ospiti stranieri potrebbero aggiungersi negli ultimi quindici giorni che precedono il Festival".



I SOLITI IDIOTI NON ANDRANNO A SANREMO

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio non parteciperanno al Festival di Sanremo. "Ringraziano gli organizzatori del Festival, la Rai ma non potranno partecipare perché impegnati nel nuovo film", dice per loro il produttore Pietro Valsecchi.



IL "CASO" CIVELLO E D'ALESSIO

Allo studio ancora le canzoni in gara di Chiara Civello e Gigi D'Alessio con Loredana Berté. Se per quest'ultima la soluzione sembra più semplice dal momento che in Rete è andata solo qualche nota, per qualche secondo e non è stata trasmessa la canzone nelle sua versione definitiva, il caso Civello sembra più complesso. "Fino a ieri sera ci sono state novità" spiegano in conferenza stampa. Daniele Magro, ex concorrente di X Factor, avrebbe già cantato e messo in Rete la canzone di Chiara. "Anche se non è stato intascato un euro di diritti quindi il brano è inedito", si lascia sfuggire Morandi. La soluzione? Nei "prossimi giorni".



MORANDI: "IVANA SARA' UNA SORPRESA"

Gianni Morandi ha speso alcune parole sulla modella-valletta che lo affiancherà nelel cinque serate: "Ivanka, la chiamo così con vezzeggiativo affettuoso, è una ragazza di 19 anni che vive da cinque anni in Italia. Sa ballare e parla bene in italiano, sono sicuro che sarà una sorpresa per tutto il pubblico".

Andrea Conti