"U&D", Chiara e Gabrio si lasciano

Ad annunciare l'addio è il simpatico toscano che a Visto racconta: "Non era adatta a me, diceva".

"Già a Natale - racconta Gabrio - abbiamo vissuto una crisi, superata a metà grazie a un weekend a Praga. Ma al ritorno dal viaggio, già in aeroporto, dopo l'ennesima lite, le nostre strade si sono separate".



L'ex corteggiatore accusa Chiara di essere una bugiarda: "Mi mentiva su sciocchezze, ma, per come la penso io, chi ti nasconde la verità sulle cose piccole, un giorno potrebbe farlo su quelle importanti".



I due sono molto diversi caratterialmente: "Non ci capiamo, Chiara non ha avuto esperienze sentimentali facili, io cercavo di capirla, ma il problema vero è che i nostri caratteri non si incastravano. Lei è eccessiva e irruente, io pacato. E se mi sento tradito perdo l'entusiasmo, con lei è successo".