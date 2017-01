Gf12, Chiara abbandona la Casa

CRITICHE AD AMEDEO

Amedeo ha cambiato idea, non vuole più lasciare la Casa: "Non è giusto buttare all'aria tutti questi mesi...". E Chiara lo attacca subito: "Prima dice una cosa e poi un'altra, non sei stato coerente, la mia parola è solo una". Intanto Giusy non vuole lasciare il gioco: "Mi merito di stare qui più di Amedeo, ho molto da dire e da fare". Così Alfonso Signorini la consola: "A me Giusy piace, è una ragazza solare, che ha ancora molto da dare, devi uscire di più, mentre Amedeo oltre ai riccioli non ha mostrato nulla".



IL VIDEO DI NATHALIE

Nella stanza delle sorprese Amedeo trova una scatola con due braccialetti, segni del loro amore. Poi parte un video: "Ciao amore mi hai obbligato ancora una volta a venire qui, le cose non sono cambiate e non cambieranno, tu non sei andato in guerra, è inutile che ti abbatti così, tira fuori il vero Amedeo, forte e combattivo, mostra chi sei veramente, il ragazzo che mi ha fatto innamorare, io sarò sempre qui ad aspettarti".



L'INCONTRO CON NATHALIE

"Ti penso tutti i giorni, dall'inizio alla fine - dice Amedeo appena vede dall'altra parte del vetro la fidanzata che piange a dirotto -. Stai andando a casa? Stai continuando come ti ho detto?, ti amo troppo". Nathalie piange e Amedeo ringrazia Alessia Marcuzzi: "E' il regalo più bello che potessi farmi". Intanto Gaia polemizza: "Mò inizio a dire che me ne vado così me fate vedè mi madre".



IL DOPO RUDOLF

I ragazzi commentano la scelta di Rudolf di lasciare la Casa. Ilenia spera che "finalmente sia felice e che abbia chiarito con la fidanzata". Chiara lo attacca: "Quando è arrabbiato si inventa le cose, stavolta ha esagerato". Mentre Franco ammette di essersi fatto un po' trasportare dal suo pessimismo. Vito e Ilenia difendono il rugbista e se la prendono con Chiara: "Come ti permetti, Rudolf non si è mai inventato niente". Floriana prova a difendere la sua posizione: "Ve la prendete tanto con Chiara, ma Franco lo ha attaccato pesantemente e non gli dite nulla". Alessia poi chiarisce le presunte minacce del Gf: "Tutti i ragazzi firmano un contratto, Rudolf aveva paura di dover pagare delle penali. Il Gf gli ha consentito di scegliere il suo percorso, ma nessuno dei ragazzi è stato mai minacciato, non è una cosa possibile. Forse ha scambiato per minaccia la richiesta di rispettare le regole".



CONTINUA A LEGGERE NELLA PAGINA SEGUENTE



Pagina precedente start: 1 end: 3 1 start: 1 end: 3 2 start: 1 end: 3 3 start: 1 end: 3 Pagina successiva