Luca & Paolo: "Abbiamo lasciato noi le Iene"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:08 - Un pensiero al passato e uno al futuro. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu tornano sulla traumatica rottura con le "Iene" e con il loro creatore in un'intervista al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" e poi raccontano i loro nuovi progetti: da "Scherzi a parte" (per la prima volta "senza gavettoni agli ospiti") con tanto di orchestra, corpo di ballo e diretta, fino a Sanremo: "Nessuna indiscrezione".

"Sia chiaro una volta per tutte, abbiamo deciso noi di abbandonare le Iene. Al ritorno da Sanremo dell'anno scorso la situazione non era più sopportabile. La coesistenza con l'autore Davide Parenti era impossibile - spiegano - Dopo 10 anni avremmo potuto fare di più. Proporre pezzi nostri, andare oltre il lancio dei servizi o poco più". Quando si fa notare che a Enrico Brignano, uno dei loro successori alla conduzione del programma, sono concessi lunghi monologhi in diretta, loro - anticipa il settimanale - nicchiano.



"Se era una questione personale contro di noi? Questo lo lasciamo dire agli altri. Ma non abbiamo nulla contro Brignano, lui è bravissimo". Ora Luca e Paolo stanno lavorando con Fatma Ruffini alla dodicesima edizione di "Scherzi a parte", al via a metà febbraio su Canale 5. L'arrivo dei due conduttori genovesi imprimerà una svolta al programma: il regista sarà Duccio Forzano, lo stesso di Che tempo che fa e delle ultime due edizioni di Sanremo. Ci sarà un'orchestra di 30 elementi e un corpo di ballo di ex ginnaste professioniste.



E per la prima volta lo show andrà in diretta. "E' un'evoluzione necessaria", argomenta Luca Bizzarri. "La televisione precotta, quella del pubblico pagato che ride a comando, oggi non funziona più. Non ci saranno più gli scherzi agli ospiti in studio. Per quest'edizione avevamo pensato al sottotitolo 'Basta gavettoni'".



Aggiunge Kessisoglu: "Ci piacerebbe che nel corso delle otto puntate Dell'orchestra s'intrufolasse Baudo al piano, Verdone alla batteria, Bobo Maroni al sax. Ma il sogno è avere Fedele Confalonieri al pianoforte, anche solo per un brano". Su Sanremo (Luca e Paolo saranno protagonisti della serata d'apertura e di quella finale, dice Sorrisi) invece il riserbo è massimo: "Per chiedere indiscrezioni, ce le potete chiedere, come ha detto Monti giorni fa a un giornalista. Noi però non diciamo nulla".