Tapiro d'Oro al prete in vacanza sulla Concordia

- Valerio Staffelli si è recato a Besana Brianza (MB) per consegnare il Tapiro d’oro a Don Massimo Donghi: il sacerdote aveva annunciato ai fedeli la sua partenza per un ritiro spirituale, mentre in realtà si era imbarcato sulla Costa Concordia per una crociera con la madre e la nipote.