Squali e oceani a "Wild - Oltrenatura"

Martedì 31 gennaio in prima serata su Italia Uno, quarto appuntamento con la nuova edizione di "Wild - Oltrenatura", il programma più 'selvaggio' della tv condotto da Fiammetta Cicogna. Torna il nuovo inviato d'eccezione Cade Courtley, l'ex-marine protagonista della serie "Surviving Disaster" che, in questa occasione, insegnerà a resistere nelle fredde acque di un oceano pieno di pescecani.

Intanto, in compagnia del trekker professionista Roberto Bruzzone e della sua cagnetta Nessie, Fiammetta Cicogna affronterà una nuova missione: il lago ghiacciato.



Superando torrenti, cascate e soprattutto instabili e scricchiolanti lastre di ghiaccio, la conduttrice sfiderà il freddo, la fame e la sete. Sulle cime delle Dolomiti, Fiammetta costruirà un giaciglio nella neve, un attrezzo per la pesca fatto di piume e spille da balia per poi cibarsi di un pesce completamente crudo...



Ma le avventure ai limiti della sopravvivenza continuano con Bear Grylls nella foresta pluviale della Costa Rica, e con Steve Backshall che, in Argentina, viene morso da un caimano. Per i “dino–documentari”, invece, è la volta degli antenati degli uccelli, i dinosauri alati. E ancora, le immagini spettacolari e spaventose di un pescatore trascinato in fondo al mare da uno squalo verdesca, l’invasione di coyote in molte città americane, inondazioni e un catastrofico incidente al bull riding di una corsa di cavalli.



Per la rubrica “Shock Doc”, invece, la storia di Charlotte, una bambina di 2 anni, affetta da nanismo, nonché la bambina più piccola del mondo; e per finire, spazio ai filmati della Wild chart, questa volta dedicata agli animali ospiti in programmi tv, e del Wild quiz, incentrato sullo scontro leoni vs giraffe.



Wild - Oltrenatura è un programma di Simona Ercolani scritto da Antonio Sellitto, Carolina Guidotti, Mila Cantarelli e Monica Onore. Capo struttura Simona Raya, produttore esecutivo Anna Fabris con la regia di Paolo Borraccetti.