L'"angelo" Jaclyn è... ringiovanito

foto LaPresse Correlati LE IMMAGINI DI IERI E DI OGGI 17:06 - E' stata una delle tre mitiche "Charlie's Angels" originali. Jaclyn Smith, accanto a Farrah Fawcett e Kate Jackson ha fatto sognare grandi e piccini degli anni 70 e dei primi 80. Oggi, a dispetto dei quasi 70 anni, si mantiene in grande forma. Forse persino troppo, perché, anche se produce e sponsorizza dei prodotti di bellezza, la levigatezza del suo viso non può non far pensare che Jaclyn sia ricorsa all'aiuto di qualche chirurgo plastico... - E' stata una delle tre mitiche "" originali., accanto aha fatto sognare grandi e piccini degli anni 70 e dei primi 80. Oggi, a dispetto dei quasi 70 anni, si mantiene in grande forma. Forse persino troppo, perché, anche se produce e sponsorizza dei prodotti di bellezza, la levigatezza del suo viso non può non far pensare che Jaclyn sia ricorsa all'aiuto di qualche chirurgo plastico...

L'attrice, dopo la serie che la rese celebre, non ha fatto una grande carriera. Poco cinema e anche televisione senza mai replicare la fortuna ottenuta con gli "angeli".



Ma come le sue compagne di allora, è rimasta un personaggio di culto, sfruttando la sua bellezza per veicolare prodotti di cosmesi. Peccato che a questi abbia dovuto aggiungere anche qualche ritocco esterno perché oggi Jaclyn appare (quasi) più giovane di allora ma, per alcuni tratti, irriconoscibile. A parte i capelli schiariti, le labbra si sono gonfiate e la pelle, tirata e levigata, non fa che modificare i lineamenti che eravamo abituati a conoscere.