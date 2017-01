Gerardo e Valeria vincono le sfide ad "Amici"

foto Ufficio stampa Correlati GARRISON E LA LEVA "MALEDETTA" 12:42 - Gerardo dopo aver perso la sfida sulla classifica iTunes dei brani più venduti contro Marco, ha dovuto sostenere una sfida esterna contro Gaetano. Come anticipa il sito ufficiale di "Amici", il cantante dei Blu vince e mantiene il posto. Successo anche per Valeria contro Margherita, quest'ultima perde. Movimento tra i Gialli con l'ingresso della ballerina dei Blu Francesca in seguito a uno scontro con il maestro Cannito. dopo aver perso la sfida sulla classifica iTunes dei brani più venduti contro, ha dovuto sostenere una sfida esterna contro Gaetano. Come anticipa il sito ufficiale di "", il cantante dei Blu vince e mantiene il posto. Successo anche percontro, quest'ultima perde. Movimento tra i Gialli con l'ingresso della ballerina dei Bluin seguito a uno scontro con il maestro Cannito.

L'esibizione, durante la puntata del sabato, di Gerardo è stata contrassegnata dalle critiche di Grazia Di Michele. Il cantante ha proposto un brano di Francesco De Gregori: "La Leva Calcistica Della Classe '68". Grazia l'ha accusato di essere troppo simile a Vasco, Mara respinge ogni accusa mentre il suo allievo non risponde alla provocazione.



Piccola polemica su Giuseppe prima della sue esibizione. Viene mostrato un filmato in studio in cui José e Nunzio criticano il ballerino dei Blu, vengono messi in discussione i giudizi del maestro Cannito. Giuseppe risponde solo con un "che cafone" e ancora una volta José ribadisce in faccia al suo compagno di scuola che non merita il posto perché non è un ballerino completo. Valeria presenta l'inedito "Il gusto del caffè". Mentre Francesca, che ha passato una settimana molto difficile, propone al pianoforte "True Colors" di Cindy Lauper. Momenti di commozione con Grazia Di Michele. Marco canta "No woman, no cry" di Bob Marley, poi è la volta di Carlo Alberto con "Un passo indietro" dei Negramaro.



Infine il ballo con Ilario che balla insieme ad Eleonora e poi tocca a José. Ma Garrison non apprezza l'esibizione e tenta di premere la leva per farmare tutti ma non ce la fa e crea un siparietto comico.