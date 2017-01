Stripper sexy a "Italia's Got Talent"

“Italia’s Got Talent” sabato scorso ha totalizzato il 28.43% di share pari a 6 milioni 800 mila telespettatori, mentre “Ballando con le stelle” scende al 21.86% di share con 5 milioni 241 mila telespettatori. Alla corazzata di Raiuno non è servita per vincere la sfida nemmeno l'evidente sensualità di alcuni balletti "Sono un rappresentante per prodotti di gelateria e pasticceria", spiega Michele Ormella di 3 anni. La De Filippi chiede come mai sia vestito da giardiniere e lui risponde: "Ogni tanto mi diletto a creare delle opere con i fiori e a potare piante". Ma ecco che parte la musica e il giardiniere inizia a spogliarsi sotto gli occhi di una De Filippi divertita. Alla fine Michele rimane in perizomia e Belen entra in scena bendata per toccarlo e dargli un pizzico sul sedere. Lo stripper poi prende la camicia e se la mette in vita, gesto che la De Filippi ha apprezzato: "Se fosse rimasto in perizoma non sarebbe stato un bene e con la maglia messa a coprire è stato carino".Zerbi è contrariato e chiede alla De Filippi perché sarebbe un talento: "Lui è entrato nessuno aveva capito cosa avrebbe fatto - spiega la conduttrice -. Nella vita fa il rappresentante e non è mai stato volgare". Interviene Gerry Scotti: "Lui mi è piaciuto più delle Car Wash. Uno arriva a 55 anni e poi scopre che la vita è diversa (ride, ndr). Scherzi a parte, mi è piaciuto perché l'ha fatto con il sorriso sulle labbra".Maria De Filippi interviene poi con una intervista a La Repubblica sugli orari della messa in onda: "Con la crisi nessuno rischia, ma una trasmissione che inizia alle 21.10 non può durare tre ore. Mi auguro che torni la seconda serata: sarei felice che il prime time durasse fino alle 23.15. Se Rai e Mediaset si mettessero d'accordo ne guadagnerebbe anche la qualità".