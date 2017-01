Gf, Luca pronto a regolare i conti in sospeso

Uno tra i nominati Chiara, Amedeo e Giusy dovrà lasciare la Casa. La ragazza siciliana, entrata recentemente in gioco, sarà riuscita a conquistare il pubblico con la sua travolgente spontaneità?



Sorprese e forti emozioni per Chiara la pr milanese e Amedeo il modello napoletano, nemici giurati ancora una volta insieme al televoto.



L'eliminata della precedente puntata, Monica, oltre a rientrare in studio avrà la possibilità di confrontarsi con l’amato Fabrizio per fare chiarezza sulla loro fugace relazione.



I ragazzi, per aggiudicarsi il budget per la spesa settimanale, dovranno affrontare "missioni impossibili" che GF ha preparato per loro. Per concludere una tornata di nomination.