Celentano andrà al Festival di Sanremo

foto Ufficio stampa 16:36 - Accordo raggiunto tra la Rai e Adriano Celentano. Il Molleggiato - dopo le 300mila euro a puntata, per un massimo di 750mila euro. - Accordo raggiunto tra la Rai e. Il Molleggiato - dopo le polemiche dei giorni scorsi - sarà presente al Festival. Massima libertà al cantante nei suoi monologhi e nessuna interruzione pubblicitaria. Confermato il cachet che ammonterebbe a, per un massimo di 750mila euro.

I monologhi di Celentano dovranno rispettare le leggi e del Codice etico della Rai. Prima performance senza spot, in quanto considerata evento eccezionale (come Roberto Benigni lo scorso anno) e possibili interruzioni negli interventi delle serate successive solo nel caso in cui superino gli intervalli tra un break e l'altro.