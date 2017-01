Seredova: "Mio marito è meglio di Siffredi"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I VIP SI CONFESSANO 16:43 - Alena Seredova risponde durante la puntata di Verissimo - sabato 28 gennaio dalle ore 15.30 - a Jonathan che le chiede se anche suo marito Gigi Buffon è come Rocco Siffredi, come dichiarato ultimamente da Martina Colombari a proposto di Billy Costacurta. "Mio marito è anche meglio di Rocco Siffredi, dice la showgirl. risponde durante la puntata di- sabato 28 gennaio dalle ore 15.30 - a Jonathan che le chiede se anche suo maritoè come, come dichiarato ultimamente daa proposto di. "Mio marito è anche meglio di Rocco Siffredi, dice la showgirl.

Alena Seredova parla di come sia cambiato il rapporto con il super portiere della Juventus dopo il matrimonio: “Ora quando litigo mi rendo conto che non è più così facile andarsene. Prima – prosegue - quando ero arrabbiata dicevo faccio le valige e me ne vado, adesso mio marito mi dice ma dove vai che sei sposata!”.



Gigi Buffon è appena stato nominato miglior portiere degli ultimi 25 anni, ma Alena liquida la faccenda: “Ah sì, me lo ha detto al volo l’altra sera. In ogni caso fisicamente in questo momento Gigi sta benissimo”.



Infine, a Silvia Toffanin che le chiede se arriverà presto il terzo figlio, Alena Risponde: “Il prossimo bambino è ancora nell’aria”.



