Sboccia l'amore tra Lidia e Nunzio ad "Amici"

foto Da video Correlati NUOVI FIDANZATINI 12:36 - Proseguono gli esami di sbarramento nella scuola di "Amici". Se la ballerina dei Blu Caterina è stata bocciata, Ottavio rimane tra mille polemiche scatenate da Rudy Zerbi. Ma non è tutto. Giuseppe inizia il suo esame ma Alessandra Celentano, pur riconoscendogli i meriti, dice che non è pronto per le coreografie difficili del serale. Baci dentro la scuola tra Nunzio e Lidia. - Proseguono gli esami di sbarramento nella scuola di "". Se la ballerina dei Bluè stata bocciata,rimane tra mille polemiche scatenate da. Ma non è tutto.inizia il suo esame ma, pur riconoscendogli i meriti, dice che non è pronto per le coreografie difficili del serale. Baci dentro la scuola tra

Nunzio vive un momento di tensione con il maestro Garrison. Il ballerino non ha molto apprezzato i giudizi positivi fatti su Giuseppe ma l'insegnante spiega che non c'è nulla di male. Nunzio non ha un giudizio positivo sul ballerino dei Blu perché lo trova limitato tecnicamente. Dal canto suo Giuseppe non gliele manda a dire e tra i due si accende la rivalità. Intanto Alessandra Celentano ha chiesto a Giuseppe di esibirsi nel suo cavallo di battaglia e poi gli ha messo un cappuccio in testa nella seconda parte dell'esibizione. Una provocazione per far capire che al ballerino che ha un bellissimo viso, presenza importante ma non va oltre. Il caposquadra dei Blu Cannito respinge le accuse al mittente.



In un momento di tensione come questo, scoppia l'amore tra Lidia e Nunzio che dietro le quinte del programma si scambiano baci teneri ed affettuosi, immortalati dalle telecamere de LA5 in esclusiva.



IN SFIDA GERARDO TRA I VERDI A RISCHIO ILARIO E VALERIA

Sabato 28 gennaio alle 14.10 su Canale 5 in diretta dagli studi Titanus Elios in Roma Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show "Amici". Per Gerardo Pulli, cantautore della squadra Blu, è arrivato il momento fatidico della sfida, decisa dalla classifica i-Tunes che lo ha visto lo scorsa settimana al secondo posto dietro a Marco Castelluzzo. Per le sfide a squadre, sono i Verdi a rischiare due dei loro elementi: il ballerino Ilario e la cantante Valeria. Il cerchio si restringe, gli esami di sbarramento non consentono più chance per chi non ha raggiunto gli obiettivi didattici in questi mesi di accademia. I ragazzi che ad oggi concorrono per l’accesso al serale sono 15 e ne entreranno solo 9.

Andrea Conti