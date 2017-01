Gf, Floriana nella rete di Fabrizio

Correlati QUESTO AMORE IN CASA

TUTTO SUL GF12

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO

LA PAGINA FACEBOOK 15:41 - Floriana è la nuova preda di Fabrizio. Dopo Martina e Monica, nella Casa del "Grande Fratello 12" è arrivato il turno della sexy astrologa. Il toscano la invita a entrare nella vasca idromassaggio e a fare una sauna, e la potentina accetta subito. Le "comari" (Enrica e Chiara) non si lasciano sfuggire l'occasione e cominciano a lanciare frecciatine maliziose alla femme-fatale, che arrossisce subito. E' in arrivo una nuova coppia? è la nuova preda di. Dopo, nella Casa del "" è arrivato il turno della. Il toscano la invita a entrare nellae a fare una, e la potentina accetta subito. Le "comari" () non si lasciano sfuggire l'occasione e cominciano a lanciarealla femme-fatale, che arrossisce subito. E' in arrivo una

"Il triangolo no... Kevin chi è?...", cantano Chiara ed Enrica, divertite dalla situazione. Dopo un'oretta Floriana torna in salotto, e le amiche le chiedono ironicamente perché dopo tre mesi si sia decisa a fare sauna e idromassaggio. "Solo con Filippo ha fatto la vasca idromassaggio", esclama Chiara. "Te l'abbiamo chiesto un sacco di volte e non sei mai venuta...", prosegue la siciliana facendo l'occhiolino alle altre.



La sexy astrologa sorride senza rispondere, e lascia che le amiche continuino ad insinuare che a lei possa piacere Fabrizio, ma subito dopo cambia strategia e attacca: "Smettetela di fare battute". Poche ore prima la potentina aveva scommesso che la nuova coppia nella Casa poteva essere formata da Fabrizio e Sabrina: "Ho notato che tra loro ci sono sguardi di intesa". Ma dopo che il toscano si è avvicinato a lei le cose sono cambiate.