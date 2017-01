"U&D", Tara torna da Cristian

foto Da video Correlati LO SFOGO DI TARA

L'INCONTRO

MESSAGGI COMPROMETTENTI

LITE SENZA CONFINI 16:27 - Tara torna all'attacco. Dopo i baci di Cristian a Isabella, aveva abbandonato lo studio di "Uomini e Donne" in lacrime, ma alla fine ha fatto marcia indietro. La bella corteggiatrice teme molto le rivali. Così se Francesca (giudicata "brutta") non è un problema, Isabella e Chiara sì. "Sono due belle ragazze e potrebbero essere il suo tipo, quindi sono sempre in allerta", confessa. torna all'attacco. Dopo i baci di, aveva abbandonato lo studio di "" in lacrime, ma alla fine ha fatto marcia indietro. Lateme molto le. Così se(giudicata "brutta") non è un problema, Isabella esì. "Sono due belle ragazze e potrebbero essere il suo tipo, quindi sono sempre in allerta", confessa.

Ormai da mesi quello tra Tara e Cristian è un vero "tira e molla". Si lasciano e si riprendono, si punzecchiano e provocano in continuazione, e poi puntualmente tornano a fare la pace. A ritrovare l'intesa tra baci e coccole. La corteggiatrice bionda è molto gelosa, non sopporta che il tronista possa baciare le altre, soprattutto Isabella e Chiara.



Maria De Filippi le fa notare che non ha lo stesso atteggiamento nei confronti di Francesca, forse perché non la teme: "Perché secondo me lei è brutta, non mi piace come si veste e non può interessare a Cristian. Le altre due invece sì, se le incontrassi per strada direi 'che belle ragazze'..". Intanto proprio Francesca fa scoppiare un altro caso. Legge un sms che le ha inviato una ragazza misteriosa in cui la mette in guardia da Cristian.



Secondo la segnalazione, infatti, il tronista avrebbe una ragazza da quattro anni, una sportiva di Vigevano, che lo amerebbe a tal punto da fargli vivere l'esperienza a "Uomini e Donne". Naturalmente Cristian nega e cerca subito un confronto con Francesca che appena lo vede scoppia a piangere. Poi però la corteggiatrice torna in studio e chiede scusa pubblicamente, dice di aver sbagliato a dare credito alla segnalazione anonima, così il tronista la scegli per la prossima esterna. Forse adesso Tara non starà più così tranquilla.