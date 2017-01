La figlia di Jim Carrey ad American Idol

foto Da video 06:54 - Jane Carrey, figlia dell'attore Jim Carrey, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello show-biz. Domenica scorsa ha infatti superato i provini del talent show "American Idol", conquistando i giudici con una toccante interpretazione di "Something to Talk About" di Bonnie Raitt. Tra i selezionatori la più emozionata era Jennifer Lopez, che conobbe Jane sul set di "In living color", quando lei aveva solo due anni. Carrey,, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello show-biz. Domenica scorsa ha infatti superato i provini del talent show "", conquistando i giudici con una toccante interpretazione di "Something to Talk About" di Bonnie Raitt. Tra i selezionatori la più emozionata era, che conobbe Jane sul set di "In living color", quando lei aveva solo due anni.

"Penso che tu abbia molto talento - ha sentenziato la Lopez dopo l'esibizione - Devi solo concentrarti di più sulla performance, in modo da fare arrivare quello che provi al tuo pubblico".



In un'intervista rilasciata al programma, Jane ha dichiarato che non è sempre stato facile essere la figlia di un attore così famoso. "E' difficile crescere nell'ombra di qualcuno e cercare di trovare il tuo posto nel mondo al di fuori di quest'ombra - ha ammesso la Carrey - Il mio cognome è stata un'arma a doppio taglio, che mi ha portato a scontrarmi con i pregiudizi di molte persone".