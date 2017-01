Simona Ventura apre "L'Isola dei Famosi"

foto LaPresse 16:17 - E' ripartita L'Isola dei Famosi. La nona edizione è stata lanciata a sorpresa da Simona Ventura con un video registrato. Nicola Savino al suo esordio come conduttore del reality e Luxuria inviata. Tra ex naufraghi vip (ribattezzati "eroi" dopo la tragedia della Concordia) e cinque "eletti" speciali spicca il Divino Otelma che è praticamente rimasto in mutande. - E' ripartita. La nona edizione è stata lanciata a sorpresa dacon un video registrato.al suo esordio come conduttore del reality e Luxuria inviata. Tra ex naufraghi vip (ribattezzati "eroi" dopo la tragedia della Concordia) e cinque "eletti" speciali spicca ilche è praticamente rimasto in mutande.

"Dopo 8 anni voglio gridare un forte in bocca al lupo - spiega la Ventura -. Finalmente posso esaudire il mio desiderio di vedere spaparanzata sul divano il programma con i miei affetti. Io ce l'ho messa tutta e sono sicura che anche voi ne avrete cura. D'altronde la strada sapete qual è: seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te porta all'isola, lei si che c'è".



Il programma inizia con la presentazione del cast che mostra subito buone potenzialità: Alessandro Cecchi Paone che saluta i nipoti in diretta, il palestrato Den Harrow, Cristiano Malgioglio una sicurezza per il programma e si presenta con la maglietta con stampata la faccia della Ventura, il neosposo Rossano Rubicondi, Enzo Paolo Turchi (come farà a resistere ai suoi problemi di salute?), Flavia Vento sempre più formosa, Aida Yespica sempre più bella, la bombastica Carmen Russo, Valeria Marini frizzante e infine Arianna David.



Occhi puntati su cinque "eletti": Apicella, Eliana Cartella (ex di Balotelli), Guendalina (ex Grande Fratello), Bertolani (ex della Prati) e il "divino" Otelma. La sorpresa della serata è stata l'eliminazione di Rubicondi e il suo ingresso tra gli "eletti" che di puntata in puntata decideranno chi eliminare tra i nominati.



Poco incisive le tre opinioniste: Nina Moric, Laura Barriales e Lucilla Agosti. Si spera abbiano anche altro da dire nelle prossime puntate. Nicola Savino (fortissimo in radio e in seconda serata) è debole e lento nella conduzione in prime time ma sarebbe stato un ottimo inviato. Al contrario Vladimir Luxuria (un po' troppo agghindata a festa) ha mostrato di avere i tempi televisivi giusti per il reality, forse urla un po' troppo. La vincitrice del 2008 sarebbe stata la giusta erede della Ventura, la cui assenza comunque aleggiava nell'aria.

Andrea Conti