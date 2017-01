Gf, Sabrina prova a fare ingelosire Vito

Correlati QUANDO SI AMAVANO

Tra Sabrina e Vito la situazione diventa sempre più difficile nella Casa del "Grande Fratello 12". Dopo la breve love story i due inquilini hanno deciso di lasciarsi ma continuano a frequentarsi come amici. In realtà la ragazza cerca un riavvicinamento che però il pugliese per ora esclude. Così escogita un piano: cambiare letto per farlo ingelosire. Il ragazzo cadrà nella sua trappola?

In terrazza Sabrina si sfoga con Chiara, Kevin e Gaia. "Quando mi si avvicina non riesco a mascherare - racconta - mi viene una faccia da antipatica assurda mentre poi quando si allontana lo guardo con gli occhi a cuoricino, con lo sguardo tenero". La milanese conosce bene la situazione perché l'ha già vissuta con Amedeo: "Anche con Amedeo è stato un bel po' complicato, poi dopo del tempo è passato".



Sabrina confessa di dormire ancora con Vito per non dare l'idea di essere quella che "rosica" e che se ne va, anche se in cuor suo spera ancora in un ritorno di fiamma. "Cambia letto, prendi tu in mano il gioco, in amore vince chi fugge", consiglia Kevin. Lei prima ammette di non avere il coraggio, poi però cambia idea.



E regala un colpo di scena. Confabula infatti con Enrica e Chiara: "Voglio cambiare letto". Così si sposta con le sue cose nella camera di Floriana per non dare troppo nell'occhio. Come la prenderà Vito?