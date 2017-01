"Le Iene": intervista esclusiva a Beppe Grillo

foto Twitter Correlati PROVE DI BALLO 16:45 - Arrivano stasera su Italia 1 "Le Iene Show", con un'edizione ricca di novità. Al fianco della consolidata coppia Ilary Blasi-Enrico Brignano un altro romano doc, il bellissimo Alessandro Gassman. Nella prima puntata Enrico Lucci intervisterà in esclusiva Beppe Grillo, che dirà la sua sulla tragedia del Giglio e sulla difficile situazione della politica italiana. Spazio anche alle truffe sanitarie, smascherate in alcune farmacie dell'alessandrino. - Arrivano stasera su Italia 1 "", con un'edizione ricca di novità. Al fianco della consolidata coppiaun altro romano doc, il bellissimo. Nella prima puntataintervisterà in esclusiva, che dirà la sua sulla tragedia del Giglio e sulla difficile situazione della politica italiana. Spazio anche alle truffe sanitarie, smascherate in alcune farmacie dell'alessandrino.

Intervistato da Lucci, Grillo non risparmia il proprio sconforto per la tragedia del Giglio. "E' la metafora del nostro tempo, è un sistema marcio - dichiara il comico -. Ho telefonato io stesso alla capitaneria di porto di Genova perché a Nervi passavano a 100 metri dalla costa, sono anni che passano per farsi gli spot col beneplacito delle capitanerie di tutta Italia".



E sulla liberalizzazioni ammette: "Sono favorevole, ma non puoi andare dai tassisti a dire 'Guarda, la tua licenza non vale più niente', è ingiusto". Spazio anche ai 'furbetti', con un servizio dedicato alle truffe farmaceutiche smascherate nell'alessandrino.