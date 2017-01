Michael C. Hall: "Sono un killer simpaticissimo"

foto Ufficio stampa 18:03 - Michael C. Hall ha sconfitto brillantemente il linfoma di Hodgkins ed è tornato ad interpretare il killer più amato della tv: Dexter. Il telefilm cult è giunto alla sesta serie: "Non posso svelare nulla né parlarne. - dice a Vanity Fair - Posso solo dire che il finale riserverà a tutti i fan una sorpresa". ha sconfitto brillantemente il linfoma di Hodgkins ed è tornato ad interpretare il killer più amato della tv:. Il telefilm cult è giunto alla sesta serie: "Non posso svelare nulla né parlarne. - dice a Vanity Fair - Posso solo dire che il finale riserverà a tutti i fan una sorpresa".

Il segreto del successo è nella storia: "Quando ho iniziato a girare Dexter e raccontavo che ero un serial killer 'buono', vedevo solo i sorrisi imbarazzati della gente. Mi prendevano in giro. Dexter ha un codice etico che gli fa uccidere solo gli assassini e ti spinge a simpatizzare con lui. Gli spettatori sono coinvolti nel suo segreto perché le cose che Dexter racconta di sé lo rendono diverso dagli altri, ma permettono anche di capirlo".



L'attore ricorda, infine, i momenti della sua malattia: "Alla fine della quarta stagione di Dexter ho scoperto di essere malato. Non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno ai colleghi sul set. Era facile nasconderlo, stavamo girando gli ultimi episodi ed eravamo tutti molto stanchi. Nessuno ha fatto caso alla mia personale stanchezza".



"Dexter" andrà in onda dal 26 gennaio ogni giovedì alle 22.50 su FoxCrime.