"U&D", Roberta stuzzica i ragazzi

foto Da video Correlati IRONICO REGALO

COPPIA AL BACIO 16:40 - A "Ragazzi e Ragazze", la nuova versione di "Uomini e Donne", l'ex delle "Lollipop" Roberta si è fatta subito notare. In tre le hanno lasciato il numero, ma la sensuale bionda non ha richiamato nessuno. E anzi senza timore ha ribadito che le piace "farsi desiderare". Così Francesco, uno dei corteggiatori "rifiutato", per stuzzicarla le ha portato in studio un ironico regalo: una ricarica telefonica. - A "", la nuova versione di "", l'delle "si è fatta subito notare. In tre le hanno lasciato il numero, ma la sensuale bionda non ha richiamato nessuno. E anzi senza timore ha ribadito che le piace "farsi desiderare". Così, uno dei corteggiatori "rifiutato", per stuzzicarla le ha portato in studio un: una ricarica telefonica.

"Mi ritengo speciale, la donna non è in saldo, adoro essere corteggiata, mi piace farmi desiderare", ammette Roberta che confessa di voler finalmente trovare l'anima gemella. Gettonatissima è anche Nelly. In molti le hanno lasciato il numero, ma lei - a sorpresa - ha scelto Valerio, che durante la scorsa settimana ha raccontato di essere stato lasciato a un passo dal matrimonio.



I due si sono sentiti e visti, tanto che c'è stato persino un bacio e il napoletano comincia a farle delle "scenate" di gelosia. Non accetta che Nelly continui a ballare nelle discoteche per lavoro. Tra Vito e Rosy sembra invece essere scoccato il colpo di fulmine. Lei si è presentata al primo appuntamento con un'amica, ma durante l'incontro hanno scoperto di avere molte cose in comune e una grande intesa: "Rosy non si prende mai sul serio, è ironica e allegra". Se son rose fioriranno.