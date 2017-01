Mistero e intrigo dalla prigione di Alcatraz

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LO SPECIALE SU ALCATRAZ

Tra detenuti e secondi sono 302 uomini scomparsi misteriosamente dal carcere di Alcatraz nel 1963 che riappaiono decenni dopo senza segni di invecchiamento. Premium Crime trasmette "Alcatraz" dal 30 gennaio e ad una settimana appena di distanza dalla messa in onda americana che ha visto un debutto record con 10 milioni a seguire i primi episodi. E' il serial mistery firmato J.J. Abrams, ovvero il papà di "Lost".

La prigione da sempre avvolta da un fascino misterioso è la nuova isola su cui Abramans ha immaginato il nuovo serial-mistery: vi resteranno invischiati Jorge Garcia (che in Lost vestiva i panni di Hugo) 'Hurley' Reyes, Sarah Jones, Sam Neill, Parminder Nagra e Santiago Cabrera.



Su Premium Crime, le vicissitudini dei protagonisti alle prese con un mistero tra passato e presente andranno in onda in una 'duplice versione': lunedì 30 alle 21.15, andrà in onda il primo episodio doppiato in italiano e, a seguire, il secondo episodio in lingua originale con sottotitoli in italiano; la settimana successiva (6 febbraio), sempre alle 21.15, sarà riproposto il secondo episodio, stavolta doppiato in italiano, e poi il terzo in lingua originale sottotitolato. Schema che regolerà tutta la messa in onda della serie. Potranno vedere la puntata pilota della serie, non soltanto gli abbonati alla piattaforma Premium, ma tutti i telespettatori: Mediaset, infatti, trasmetterà il debutto di Alcatraz anche in chiaro, in modalità free-view, sul canale 309 del digitale terrestre (Premium Antreprima).



I VISITATORI DEL CARCERE DEVIANO I TOUR GUIDATI

La nuova serie di Abrams ha scatenato disagi a non finire al personale che gestisce le visite guidate del famoso ex carcere federale del titolo. La responsabile della struttura, Alexandra Picavet, ha lanciato l'allarme: molti turisti in visita al carcere compiono deviazioni rispetto ai tour guidati, intrufolandosi in aree private alla cerca di una stanza segreta presente nel telefilm. Per limitare il fenomeno, la Picavet è stata costretta ha mettere un’insegna gigante con scritto “Lo show tv ‘Alcatraz’ è una finzione, molte aree che descrive non sono reali. Le aree private non sono visitabili per la vostra sicurezza”.



Dall'America all'Italia. Mentre crescono forum e blog dedicati al nuovo serial che qualcuno ha già etichettato come il successore di "Lost", cresce nella classifica degli argomenti più popolari di Twitter l'hashtag ufficiale #AlcatrazITA, appositamente lanciato per chi seguirà e commenterà il telefilm in Italia.



ARRIVANO ANCHE SMASH E PERSON OF INTEREST

Un'iniziativa che verrà replicata anche in occasione del lancio di "Smash", altra serie tra le novità di Mediaset Premium. Uscita dalla mente di Steven Spielberg, il telefilm accende i riflettori dietro le quinte di uno spettacolo teatrale a Broadway e vede il ritorno di Debra Messing ("WilL&Grace"). Nel cast, anche la presenza fissa di Anjelica Huston e, per 5 puntate, Uma Thurman. Sarà Mya dal 19 febbraio in prima serata ad ospitare "Smash"; sempre su Premium Crime, invece, J.J. Abram raddoppia con "Person of interest" (dal 6 aprile, ogni venerdì in prima serata).